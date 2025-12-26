California'da şiddetli fırtına 3 can aldı

BBC'nin haberine göre, şiddetli fırtına Los Angeles kentinin bazı bölgelerinde tahliye ve ana yolların kapatılmasına yol açtı.

Yetkililer sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken, dün itibarıyla eyalette yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD Hava Tahmin Merkezi de çok sayıda ani sel olayının yaşanmasının mümkün olduğu uyarısında bulundu.

Yetkililer, San Diego kentinde 64 yaşındaki bir kişinin çarşamba günü devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybettiğini, 70 yaşlarında bir başka kişinin de Mendocino bölgesinde pazartesi günü "dalga nedeniyle okyanusa sürüklenmesi sonucu" yaşamını yitirdiğini açıkladı.

74 yaşındaki bir kişinin de Redding bölgesinde hafta sonu sel nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette son günlerde etkili olan yağış ve fırtınaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların şiddetli yağış, çamurlu toprak kaymaları ve moloz akışı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetmişti.