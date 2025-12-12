İSTANBUL 14°C / 9°C
  California'da şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Dünya

California'da şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var

California eyaletinin San Francisco Körfez Bölgesi'nde yer altı doğal gaz hattının zarar görmesi sonucu yaşanan patlama, 6 kişinin yaralanmasına ve birçok evde hasara yol açtı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 01:48 - Güncelleme:
California'da şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Alameda İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir mahallede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı ve bazı evlerin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle 6 kişinin yaralandığı, olay yerinde zarar gören başka kişilerin olup olmadığı yönünde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Pacific Gas & Electric Co. şirketinden yapılan açıklamada, patlamanın, bir inşaat ekibinin sabah saatlerinde yer altındaki bir doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı, inşaat ekibinin, şirketin çalışanları olmadığı ifade edildi.

Bölgedeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonucu, gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından çıkan yangında alevlerin binaları sardığı ve basınç nedeniyle bazı evlerin camlarının kırıldığı görüldü.

