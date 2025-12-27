California'da şiddetli yağışlar 3 can aldı

ABD'nin batı kıyısında etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde hayatı felç etti. Yetkililer, kentin yalnızca üç gün içinde normalde bir yılda aldığı yağışın neredeyse yarısına maruz kaldığını açıkladı. Rekor düzeydeki fırtına sistemi, yılın başlarında yaşanan yıkıcı orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışan Güney California bölgelerini vurdu. Aşırı yağışlar sel baskınları ve toprak kaymalarına yol açarken, riskli bölgelerde yaşayanlar için acil tahliye emirleri devreye alındı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Yetkililerin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, California genelinde etkili olan sağanaklar en az üç kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ölenlerden birinin, şiddetli yağmur altında seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden bir şerif yardımcısı olduğu bildirildi. Diğer ölümlerin ise ani sel baskınları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, birden fazla "atmosferik nehir" sisteminin Güney California ile San Francisco Körfez Bölgesi'ni peş peşe etkisi altına aldığını açıkladı. Los Angeles İlçesi'nin bazı kesimlerinde yağış miktarının 27 santimetreye kadar ulaştığı, bu nedenle çok sayıda yerleşim biriminde su baskınları yaşandığı belirtildi.

TAHLİYELER VE OLAĞANÜSTÜ HAL

California Valisi Gavin Newsom, çarşamba günü Los Angeles ve eyaletteki bazı ilçelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Newsom, acil durum ekiplerinin su baskınlarına karşı kurtarma çalışmaları yürüttüğünü, toprak kaymaları ve enkaz nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcandığını ifade etti. Yetkililer, yağışların etkisinin azalmasının beklendiğini ancak toprağın suya doymuş olması nedeniyle yeni sel ve heyelan risklerinin sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşları resmi uyarıları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.