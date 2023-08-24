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Dünya

California'da silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin California eyaletinin Orange bölgesindeki Trabuco Canyon kırsalında bulunan bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
California'da silahlı saldırı: 3 ölü
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Orange Bölge Polis Departmanı'nın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Orange bölgesinde bir silahlı saldırganın "Cook's Corner" adlı bara saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yaralıların Mission Viejo şehrindeki Providence Mission Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada ise yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

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