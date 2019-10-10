California’da yangın önlemi: 800 bin konut elektriksiz kalacak

Elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas and Electric (PG&E) kesintiden yaklaşık 800 bin konut ve iş yerinin etkileneceğini duyurdu. San Francisco kenti ise kesinti bölgesinin dışında bırakıldı. Kesintinin birkaç gün sürebileceği belirtilirken, bölge sakinleri karar tepki gösterdi. Hava durumu tahminlerine göre bölge birkaç gün boyunca sert rüzgarların etkisi altında olacak. Kesintiden San Francisco Körfezi’nin kuzeyindeki şarap bölgesi Napa ve Sonoma ile, güneyde Silikon Vadisi’nde teknoloji devlerinin bulunduğu bazı kentler de etkilenecek. Geçen yıllarda, kopan elektrik telleri nedeniyle büyük yangınlar çıkmıştı. Geçen yıl Paradise kasabası başta olmak üzere yaklaşık 60 bin hektarlık bir alanı etkileyen yangında 86 kişi hayatını kaybetmişti.