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California'daki orman yangını Paradise kasabasını harabeye çevirdi

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda Paradise kasabasını harabeye çevirdi.

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California İtfaiye Biriminden Yüzbaşı Scott McLean, bölgede çıkan orman yangınında, 27 bin nüfuslu Paradise kasabasında binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiğini, on binden fazla kişinin kasabayı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Rüzgarın etkisiyle kasabayı etkisi altına aldığı sanılan yangının can kaybına yol açıp açmadığı, bölgeye girilemediğinden henüz bilinmiyor.

Butte bölgesi itfaiye ekibinin lideri Darren Read de düzenlediği basın toplantısında, yangında 2 itfaiyecinin ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

California Vali Vekili Gavin Newsom, California'nın kuzeyinde yangının etkisi altındaki bölgede acil durum ilan etti.

Yangının büyümesine neden olabilecek hava koşullarının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

 

Yangınla birlikte bölgeyi yoğun kül ve duman kaplamış durumda

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