Call of Duty’den mobil rekor

Call of Duty Mobile, çıkışının ilk haftasında yüz milyondan fazla indirmeye ulaşarak tüm zamanların en popüler telefon oyunu oldu. Oyunu yapan firma olan Activision’ın üst düzey yöneticisi Rob Kostich, oyunun popülaritesini “inanılmaz” diye niteledi ve “Daha yeni başladık” diye konuştu. Sensor Tower haber sitesiyse oyunun iOS’ta 9 milyon dolar, Android’de de 8,3 milyon dolar elde ettiğini yazdı.