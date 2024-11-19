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Dünya

Cambridge'de FETÖ skandalı! Sınav iptal edildi

FETÖ'nün dünyanın en saygın okulları arasında yer alan Cambridge'in uluslararası dil sorularını da çaldığı belirlendi. Skandal sonrası Cambridge, Kenya'daki FETÖ okulunun öğrencilerinin sınavını iptal etti.

19 Kasım 2024 Salı 08:01 - Güncelleme:
Cambridge'de FETÖ skandalı! Sınav iptal edildi
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Türkiye'de sınav sorularını çalıp devletin içine sızan FETÖ'nün dünyanın en saygın okulları arasında yer alan Cambridge'in uluslararası dil sorularını da çaldığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün Kenya'da faaliyet gösteren okulu Light International School'da eğitim gören öğrencilerin İngiltere'deki Cambridge okullarının IGCSE (Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifika Programı) sınavı sonuçları iptal edildi.

Kenya'da yayın yapan Peopledaily.digital ve Izna gazeteleri sınavın toplu kopya çekilip usulsüzce soruların ele geçirilmesi nedeniyle iptal edildiğini yazdı.

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