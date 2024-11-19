Türkiye'de sınav sorularını çalıp devletin içine sızan FETÖ'nün dünyanın en saygın okulları arasında yer alan Cambridge'in uluslararası dil sorularını da çaldığı ortaya çıktı.
FETÖ'nün Kenya'da faaliyet gösteren okulu Light International School'da eğitim gören öğrencilerin İngiltere'deki Cambridge okullarının IGCSE (Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifika Programı) sınavı sonuçları iptal edildi.
Kenya'da yayın yapan Peopledaily.digital ve Izna gazeteleri sınavın toplu kopya çekilip usulsüzce soruların ele geçirilmesi nedeniyle iptal edildiğini yazdı.