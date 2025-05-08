Camiler İsrail'in hedefinde! Kasıtlı olarak ateşe verdiler

Cenin şehri ve mülteci kampı, 109 gündür devam eden İsrail saldırılarının etkisiyle, yıkılan evler, askeri üsse çevrilen yapılar ve harabeye dönen sokaklar yüzünden artık yaşanabilir olmaktan çıktı.

OKULU KIŞLAYA ÇEVİRDİLER

İşgal askerleri, kentteki UNRWA'ya bağlı kız okulunu askeri kışlaya çevirirken, okula askeri ekipmanlar, yatak ve yiyecek yerleşti ve okulun sınıfları ve koridorlarında tahribat oluşturdu.

İsrail güçleri, Cenin kentinin kuzeybatısındaki Barta beldesinde bir evi kuşatarak evde arama yapıp içindekileri tahrip ettikten sonra bir genci gözaltına aldı.

İşgal güçleri, Tura beldesi ve Tura köyü sakinlerinin kent sınırları içindeki diğer bölgelere tek çıkış yolu olan Barta'da kurduğu kontrol noktasını kapattı.

Cenin kentine bağlı köylere, kent merkezine ve mülteci kampına yönelik saldırılar sürerken neredeyse her gün baskınlar düzenleniyor. Kentin birçok köyünde günlük askeri hareketlilik kaydediliyor, ayrıca İsrail devriyeleri ve araçlarının sürekli varlığı görülüyor.

İşgal güçleri mülteci kampına ve çevre bölgelerine askeri takviye göndermeye devam ederken, kentin birçok mahallesine günlük olarak piyade birliklerinin konuşlandırıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'nı tamamen ablukaya alarak kampa erişimi ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşünü engellemeye devam etti.

İsrail ordusu kampın yakınında bulunan "Esirler Camisi"ni ateşe vermesinin ardından bölgeden duman sütunları yükseldi.

İsrail ordusu, kampın yapısını değiştirmeyi amaçlayan buldozer ve yıkım çalışmalarını da sürdürürken, Cenin Belediyesi'nin tahminlerine göre kampta yaklaşık 600 ev tamamen yıkıldı, geri kalanı ise kısmen hasar görerek yaşanmaz hale geldi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

İsrail, saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim kenti ve kampı ile Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletmişti.

Resmi verilere göre, İsrail ordusu, Tulkerim ve Nur Şems kamplarında 396 evi tamamen, 2 bin 573 evi ise kısmen yıktı. Kampların girişini ve sokakları toprak bariyerlerle kapattı.

Tulkerim Valiliği verilerine göre, 25 binden fazla kişinin yaşadığı Tulkerim ve Nur Şems kamplarından İsrail saldırıları nedeniyle 4 bin 200'den fazla aile yerinden edildi.