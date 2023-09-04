Camiye alçak saldırı! Girişe kesik domuz kafası bıraktılar

ATİB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. İbadethane, dini hassasiyet ve kurumlara saygı gösterilmesi, modern toplumların vazgeçilmezleri arasında yer alır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda bu tür üzücü olayların yaşanmadığını belirterek, provokasyon amaçlı saldırıyı kınadı.



Ceyhun, konuyu yakından takip ettiklerini dile getirerek, emniyet güçlerinin olaya ilişkin incelemesinin sonuçlarını beklediklerini söyledi.

- "ÇOK CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR MESELE"



Avusturya'da yaşayan Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural da ATİB'e bağlı faaliyet gösteren camiye yapılan saldırıyı yakından takip ettiklerini, yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Vural, "Graz'da maalesef birkaç yıldır camilerimize saldırılar düzenleniyor. ATİB'e ait bir caminin girişi, kesik domuz başıyla kirletildi. Çok ciddiye alınması gereken bir mesele. Menfur saldırıyı kınıyoruz. Zira, tüm dinlerin ibadethaneleri özel korumaya sahiptir." dedi.

Anayasayı Koruma Birimi'nin konuya ilişkin inceleme başlattığı bilgisini paylaşan Vural, olayın en kısa sürede açıklığa kavuşturulmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Graz'da 2016'da da bir caminin girişine kesilmiş domuz kafası bırakılmıştı.