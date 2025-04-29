İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın El Halil şehrindeki camiye akşam saatlerinde fanatik Yahudilerin baskını sonrasında caminin duvarlarına ve burçlarına çok sayıda İsrail bayrağı asıldığı görüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının, konuya tepki gösterdiği açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin ve bir grup yerleşimcinin işgalci devletin kuruluşu bahanesiyle İbrahim Camisinin çatısına ve duvarlarına İsrail bayrakları asmasını kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail bayraklarının asılmasının İbrahim Camisinin "kutsallığına açıkça aykırı, Müslümanların hassasiyetlerini provoke eden ve İslam'ın kutsallarına yönelik ihlallerin devamı niteliğinde olduğu" vurgulandı.

İbrahim Camisinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sistematik saldırılarına maruz kaldığının altı çizilirken, "uluslararası topluma ve dini kültürü koruyan kuruluşlara" İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısında bulunuldu.

MÜSLÜMANLAR İÇİN EN KUTSAL 4. CAMİ OLAN HAREM-İ İBRAHİM'E YÖNELİK İHLALLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.