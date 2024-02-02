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Dünya

Camiye yönelik saldırıya Kanada Başbakanı Trudeau'dan tepki: İslamofobinin toplumda yeri yok

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Mississauga kentinde camiye yapılan saldırıyı kınayarak, İslamofobinin toplumda yeri olmadığını belirtti.

AA2 Şubat 2024 Cuma 13:12 - Güncelleme:
Camiye yönelik saldırıya Kanada Başbakanı Trudeau'dan tepki: İslamofobinin toplumda yeri yok
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Trudeau, pazar günü Mississauga kentindeki bir camiye düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Söz konusu saldırının, Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne 29 Ocak 2017'de düzenlenen silahlı saldırının yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Trudeau, söz konusu saldırıyı, "korkakça, rahatsız edici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Trudeau, "Bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur." ifadesini kullandı.

- Polis saldırıyı soruşturuyor

Öte yandan Mississauga Polisi, saldırıya ilişkin yeni detayları paylaştığı bir açıklama yayımladı.

Pazar gecesi caminin camlarına taşlar atıldığı anımsatılan açıklamada, olayın "nefret suçu" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Olayda yaralanma olmadığına işaret edilen açıklamada, cami sorumluları ile yakın temasta olunduğu ve olayın faillerinin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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