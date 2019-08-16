28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerinin açtığı ateş sonucu bir Pakistan askeri öldü

Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabında, Buttal kasabasında "bu toprakların bir diğer cesur evladının Kontrol Hattı'nda görev başındayken hayatını kaybettiği" paylaşımını yaptı. 
 
Ghafoor, Pakistan askerinin, Hint güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. 
 
Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda dün çıkan çatışmada 5 Hint ve 3 Pakistanlı asker ile 2 sivil ölmüştü.
 
Yeni Delhi yönetiminin, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor. 
 
Cammu Keşmir'e binlerce güvenlik gücü de yığan Hindistan, bölgede sıkı güvenlik kısıtlamaları uyguluyor.

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zap'a hava harekatı: Hedefler yerle bir edildi

Zap'a hava harekatı: Hedefler yerle bir edildi

İnternet tarifi kör ediyordu! Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi

İnternet tarifi kör ediyordu! Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi

Üç kanattan bir tanesi uçacak

Üç kanattan bir tanesi uçacak

Üçüncü nükleeri kendimiz kurarız

Üçüncü nükleeri kendimiz kurarız

HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar

HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar

15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

'Ondan başka transfer tanımam... Ligin tozunu atacak'

'Ondan başka transfer tanımam... Ligin tozunu atacak'
 

POPÜLER HABERLER

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

Bir gerçek daha gün yüzüne çıktı

Bir gerçek daha gün yüzüne çıktı

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA