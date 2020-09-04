Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

AA 04 Eylül 2020 Cuma 20:04 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 20:04

Hint basınındaki haberlere göre, Baramulla bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti, biri binbaşı 3 güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.