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Dünya

Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü

Hindistan polisi, Cammu Keşmir bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 direnişçinin öldürüldüğünü bildirdi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, polis, Cammu Keşmir'in Kupwara bölgesine sızma girişiminde bulunan direnişçilerle çatışma yaşandığını açıkladı.

Polis, çatışmada 5 direnişçinin öldürüldüğünü kaydetti.

Güvenlik güçleri, çatışmanın ardından el bombası ve gece görüş kamerası gibi çok sayıda askeri ekipman ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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