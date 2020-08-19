İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,296
  • EURO
    8,6487
  • ALTIN
    455.54
  • BIST100
    1124.71
Dünya

Cammu Keşmir'de çatışmada 3 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 direnişçi yaşamını yitirdi.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:43 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:43
ABONE OL

Hint basınındaki haberlere göre, Shopian ve Kupwara bölgelerinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Bölgedeki gerilim son haftalarda yeniden yükseldi.

Cammu Keşmir’de 17 Ağustos’tan bu yana yaşanan çatışmalarda 6’sı direnişçi, 5’i güvenlik görevlisi 11 kişi öldü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.