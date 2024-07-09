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Dünya

Cammu Keşmir'de direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 asker öldü

Hindistan'ın idaresinde bulunan ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 7 Hint askerinin öldüğü açıklandı.

AA9 Temmuz 2024 Salı 09:59 - Güncelleme:
Cammu Keşmir'de direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 asker öldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in Kathua bölgesine bağlı Machedi kırsalında Hint askerlerini taşıyan araca direnişçiler tarafından el bombası ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 5 askerin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını belirterek, kaçan direnişçilerin yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

SALDIRILAR ARTTI

Kulgam bölgesinde çıkan 2 ayrı çatışmada ise 2 asker yaşamını yitirdi, 6 direnişçi öldü. Saldırıların, Başbakan Narendra Modi'nin Rusya'yı ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkati çekti. Son dönemde Cammu Keşmir'de saldırılar arttı. Hindu hacıları taşıyan otobüse 9 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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