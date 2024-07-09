Ulusal basındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in Kathua bölgesine bağlı Machedi kırsalında Hint askerlerini taşıyan araca direnişçiler tarafından el bombası ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 5 askerin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını belirterek, kaçan direnişçilerin yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

Kulgam bölgesinde çıkan 2 ayrı çatışmada ise 2 asker yaşamını yitirdi, 6 direnişçi öldü. Saldırıların, Başbakan Narendra Modi'nin Rusya'yı ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkati çekti. Son dönemde Cammu Keşmir'de saldırılar arttı. Hindu hacıları taşıyan otobüse 9 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.