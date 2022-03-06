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Dünya

Cammu Keşmir'de el bombalı saldırı: 1 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki bir markete el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

AA6 Mart 2022 Pazar 20:40 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 20:40
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Hint basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'daki Amira Kadal Köprüsü yakınlarında bulunan bir markete el bombası atıldı.

Emniyet yetkilileri, saldırıda yaralanan 25 kişinin hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Yaralılardan 70 yaşındaki bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yetkililer, saldırının yapıldığı bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini ve faillerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

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