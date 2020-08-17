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Dünya

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri direnişçilerle çatıştı: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 güvenlik görevlisi öldü.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30
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NDTV kanalındaki habere göre, Baramulla bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 Hint paramiliter gücü ile 1 polis öldü. Bu, bölgede son bir haftada yaşanan 3. çatışma oldu.

Srinagar’da 12 ve 14 Ağustos’taki çatışmalarda, 2 güvenlik görevlisi ölmüş, 2’si yaralanmıştı.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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