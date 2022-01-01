İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2022 Cumartesi / 28 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cammu Keşmir'de Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 12 kişi öldü
Dünya

Cammu Keşmir'de Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 12 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 12 kişi öldü.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 11:51
ABONE OL

İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce Hindu, yılbaşı öncesi Cammu şehri yakınlarındaki Katra'da bulunan Mata Vaishnav Devi tapınağına gitti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, tapınağın giriş-çıkış kapısında izdiham yaşandı.

Olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Hindistan'da dini bayramlarda ve tapınak ziyaretlerinde sıkça izdiham olayları görülüyor.

2013 yılında Madhya Pradeş eyaletinde bir Hindu festivalinde yaşanan izdihamda 115 kişi hayatını kaybetmişti.

2011 yılında da Kerala eyaletindeki dini bayram kutlamalarında 100'den fazla kişi ölmüştü.

  • Cammu Keşmir
  • Hindistan
  • izdiham
  • Hindu tapınağı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.