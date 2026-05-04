Dünya

''Canavar kamyon'' dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Popayan kentinde bir etkinlik sırasında kontrolden çıkan modifiye kamyon kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Kente bağlı Bulevar Rose arazisinde düzenlenen "Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026" etkinliğinde, modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçerken kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı.

Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 40 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün kontrolü kaybederek güvenlik bariyerini aştığını belirterek, "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Kaza anına ait görüntülerde, kadın sürücünün engelin üzerinden geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybederek seyircilerin bulunduğu alana daldığı görülüyor.

Polis Müdürü Julian Castaneda, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade eden Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil." dedi.

  • Popayan kazası
  • modifiye kamyon
  • kaza haberleri

