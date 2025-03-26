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Dünya

Canel: İsrail, ABD'nin desteğiyle Gazze'yi yok etmeye çalışıyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de Filistin halkını yok etmeye çalıştığını belirtti.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
Canel: İsrail, ABD'nin desteğiyle Gazze'yi yok etmeye çalışıyor
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Canel, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda göç edilmeye zorlanan Gazellilerin fotoğrafına yer vererek, İsrail ve ABD'yi kınadı.

Küba lideri Canel, "İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Gazze'de Filistin halkını yok etmeye devam ediyor. Uluslararası insancıl hukuku alenen ihlal ederek hastaneleri, mülteci kamplarını ve Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini bombalıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'yi 19 Mart'taki paylaşımında da eleştiren Canel, "ABD hükümetinin tam desteğiyle İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamalarına yeniden başladı. Filistin halkını yok etmeyi her ne pahasına olursa olsun ve giderek artan bir vahşetle hedefliyorlar. Bu soykırım cezasız kalamaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

  • Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel
  • Miguel Diaz Canel
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