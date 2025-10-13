ABD Başkanı Trump, soykırım suçlusu katil İsrail Meclisi'nde konuşuyor

Trump, konuşma yaparken protesto edildi. Protestocu, İsrail Meclisi'nden yaka paça dışarı atıldı.

ABD Başkanı Trump'ın konuşma yaptığı sırada Knesset üyeleri Ofer Cassif ve Eymen Ude, "Soykırım" yazılı pankart açtı.

#CANLI ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail meclisinde konuşma yaparken protesto edildi. Protestoyu yapan şahıs yaka paça dışarı atıldı pic.twitter.com/fzqTxi6olN — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 13, 2025

İsrail Meclisi'nde protesto Trump konuşurken ortalık karıştı

"YENİ BİR ORTA DOĞU'NUN ŞAFAĞINDAYIZ"

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

İsrail Parlamentosunda: Sonsuza kadar barış olacak. Yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız

Çok yardım aldık. Aklınıza gelmeyen bir çok kişiden yardım aldık. Nesiller boyunca bu an hatırlanacak. Her şeyin değişmeye başlandığı an olarak hatırlanacak. Orta Doğu'nun altın çağı olacak.

Rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a baskı yapan Arap ülkelerine teşekkür ediyorum.

Eğer bir savaşa girmemiz gerekirse bunun adı savaş olmayacak. Biz kendimizi savunacağız. ABD, dünyanın en güçlü ordusu. Umarım onları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

En iyi silahları üretiyoruz. İsrail'e de çok fazla silah yardımı yaptık. Netanyahu beni çok sık aradı, 'Şu silahı bu silahı bana sağlar mısın' dedi. Biz de ürettik ve yolladık. Çok iyi kullandınız. İsrail'i çok güçlü kılabildik. Böylelikle barış ortaya çıkabildi.

8 ayda 8 savaşı bitirdiğiniz zaman savaşı sevmediğiniz anlaşılır. Benim kişiliğim savaşları sonlandırmaya daha yakın. Bu aynı zamanda isim değişimi ve yaklaşım değişimi, savaşa girmeyeceğiz ama kimsenin yapmadığı gibi kazanacağız.

TRUMP'TAN PİŞKİN AÇIKLAMA!#CANLI ABD Başkanı Donald Trump: Sürekli (Netanyahu) bana ona silah temin etmemizi istedi. Adını bile duymadığımız silahları istedi benden. Görüyoruz ki o silahları çok iyi bir şekilde kullandı. O silahlar o kadar iyi kullanıldı ki sonuçta barış geldi pic.twitter.com/hcmXByFxlL — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 13, 2025

Çok zorlu bir dönemdi. Sadece İsrailliler için değil Filistinliler için de çok daha parlak bir bölge ortaya çıkacak. Hem İsrail hem tüm Orta Doğu için artık gururlu uluslardan oluşan bir bölge ortaya çıkıyor.

Barış herkes için gelecek. Orta Doğu'da on yıllardır süren savaş sona erecek.

İran'ın büyük ölçekli nükleer silahları olsaydı bugün burada olmazdık. Biz çok büyük bir kara bulutu İsrail üzerinden dağıtmış olduk.

(İran) Onlarla bir barış anlaşması yapsaydık güzel olmaz mı? Bence onlar da istiyor. Onlar sadece hayatta kalmak istiyorlar. Dağları delip yeniden bir şeyler yapacaklarını düşünmüyorum.

Gazze'deki bütün bölgeler askerlerden en kısa sürede arınacak. Askeri birlikler oradan çekilecek.

Birazdan dünyanın en güçlü ve en zengin uluslarının liderleriyle bir araya geleceğim. Hep birlikte barışın sadece hayal ve umuttan ibaret olmadığını, bir gerçeklik olduğunu gösterdik. Artık Orta Doğu sıradışı potansiyelini kucaklayacak.