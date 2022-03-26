Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400/F-35 formülü iddiasına cevap: Kesinlikle masada değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'nda soruları cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Rusya-Ukrayna konusunda kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek.

Her iki tarafla da mükemmel ilişkilerimiz var. Amacımız kanın durması

(S-400/F-35 formülü iddiası) Kesinlikle böyle bir şey masada değil

Son 10 yıldaki büyüme oranlarına baktığımızda, sürekli yüzde 5'in üzerindeyiz. En güçlü ekonomilerin bile problemleri var. Türk ekonomisi çok daha iyi hale geliyor.

Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü. En önemli konu Eurosam'dı. Ortak üretimi Türkiye'de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar.