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Dünya

Canlı canlı yuttu! Belgesel için kendini dev anakondaya yem etti

Belgeselci Paul Rosolie Güney Amerika'da 6 metre uzunluğundaki yeşil anakonda yılını tarafından canlı canlı yutuldu. O anlar ekibi tarafından böyle kaydedildi. Dehşet dolu anlar sosyal medyaya yüklendiği andan itibaren rekor kırdı. Rosolie, Anakonda yılanının karnında toplam bir saat geçirdi, yılanın karnından nasıl çıktığıyla ilgili ise ayrıntı vermedi.

Yeni Şafak6 Ekim 2022 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Canlı canlı yuttu! Belgesel için kendini dev anakondaya yem etti
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Eaten Alive (Canlı yenilen) programı için Anakonda yılanı tarafından yutulan Paul Rosolie yılanın karnında ne hissettiğini anlattı.

Araştırmacı NBC'de yayımlanan Today talk Show programına katıldı.

HER ŞEY KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Dev yılanın karnında bir saat bulunan Paul Rosolie deneyinin temel amacının tropik Amazon ormanların yok oluşuna dikkat çekmek olduğunu açıkladı.

Araştırmacı "Son hatırladığım yüzümün önünde ağzını genişçe açmış bir yılandı. Bunun ardından her şey karanlığa büründü" dedi.

ANAKONDANIN KARNINDA 1 SAAT

Araştırmacı Rosolie, Anakonda yılanının karnında toplam bir saat geçirdi.

Roselie yılanın karnından nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntı vermedi.

Araştırmacının bu deneyi gerçekleştireceğini duyurmasının ardından hayvan koruyucusu PETA örgütü program yapımcılarını kınadı.

PETA'nın açıklamalarını yorumlayan Rosolie kurumun yılanın sağlığıyla ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi.

Araştırmacı deneyin ardından yılanın hayatta kaldığını ve kendini iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.

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