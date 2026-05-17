  
  
Dünya

Canlı yayına kaleşnikofla çıkıp ateş açtı! Hedefteki ülke bayrağı dikkat çekti

İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan üç ayrı programda sivillere yönelik temel silah kullanım eğitimleri verilmeye başlandı. Görüntülerde hedef olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağının kullanılması ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

ABDULLAH POLAT17 Mayıs 2026 Pazar 12:13 - Güncelleme:
ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırıları sonrası tırmanan İran krizi, geçici ateşkese rağmen tam anlamıyla sona ermiş değil. Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sürerken, İran'dan gelen yeni görüntüler bölgedeki gerilimin devam ettiğine işaret etti.

İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan üç ayrı programda sivillere yönelik temel silah kullanım eğitimleri verilmeye başlandı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde sunucuların şarjör takma, silahı kavrama, nişan alma ve atış pozisyonu gibi temel askeri uygulamaları anlattığı görüldü.

HEDEFTE BAE BAYRAĞI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlarda yalnızca silah kullanımı değil, temel atış teknikleri ve uygulamalı anlatımlar da yer aldı.

Görüntülerde hedef olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağının kullanılması ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Geçtiğimiz ay Pakistan'ın girişimiyle taraflar arasında geçici bir ateşkes sağlanmıştı. Ancak İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından müzakerelerin tıkandığı belirtiliyor.

İran tarafının savaşın tüm cephelerde sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, tazminat talepleri ve Hürmüz üzerindeki egemenlik konularını gündeme taşıdığı; ABD'nin ise nükleer programın sınırlandırılması ve füze kapasitesine yönelik taleplerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Tarafların mevcut pozisyonlarının birbirinden uzak olması nedeniyle süreçte ilerleme sağlanamadığı değerlendiriliyor.

