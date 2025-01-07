Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Suriyeli Milli Güçler'in başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile devrildi.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Esed'den güç alarak yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'yi de bölgeden silinme korkusu sardı.

Uluslararası kamuoyunda 'Kürt güçler' olarak lanse edilen terör örgütünün en büyük zararı ise yine Kürtlere verdi.

Bu konuya ilişkin ise Gazeteci Nedim Şener, TVNET'te önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şener, Esed'in terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği yaparak 1990-2012 yılları arasında 'Kobani' dedikleri bölgeyi terör örgütüne devrettiğini ve Kürtlerin kimliklerini aldığını söyledi.

"KÜRT AŞİRETLER BUNU UNUTUR MU?"

PKK'nın Kürtlerin topraklarına el koyduğunu, kimliklerini aldığını söyleyen Şener, "E, şimdi Kürtler unutur mu bunu? O aşiretler var ya, hani Türkiye'nin etrafında toplanıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Araplar, aşiretler... Niye yapıyorlar? Çünkü Türkiye'de her bir Kürt, eşit bir Türk vatandaşı. Ama Suriye'de, Irak'ta insan yerine konmadılar yıllarca, yüzyıllarca." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürtlerin eşit olduğunu, cumhurbaşkanı, komutan, diplomat olduğunu hatırlatarak, "Biz birbirimizden ayrılamayız." diyen Şener, "Bunu yapanların içinde de PKK ve PYD vardı. Şimdi dolayısıyla Türkiye, bu statüye orada izin vermeyecek. Hele böyle DEM'ciler birtakım eylemler falan yapıyorlar, asla izin vermeyecek. Çünkü Türkiye bunu bir beka sorunu hâline getirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, DAVUD KORİDORU'NU PARÇALAYACAK"

Türkiye'nin 40 yıldır uğraştığı terör meselesini şu anda minimize ettiğini ifade eden Şener, "Türkler, bu kadar büyük psikolojik ve maddi üstünlük elindeyken buna izin verir mi? Buna izin verirse zaten kaybetmiş sayılır. Onlar amacına ulaşmış olurlar." dedi.

"EN BÜYÜK KORKULARI TÜRKLER"

Türkiye'nin Davud Koridoru'nu parçalayacağını da vurgulayan Şener, İsrail'in ve İran'ın en büyük korkusunun da Türklerle komşu olmak olduğunu söyledi.

Tahrif edilmiş Tevrat'ta kuzeyden gelecek bir kavmin olduğunu hatırlatan ve bunun da bazı kaynaklarda Türkler; bazı kaynaklarda da Ruslar olarak geçtiğini söyleyen Şener, tarihten örnek verdi.

Selçukluların 1071'de Anadolu'nun kapılarını açtığı sırada Selçuklu Bey'i olan Atsız Bey'in de Kudüs'ü aldığını anlatan Nedim Şener, "Bu yüzden Türklerden korkuyorlar." dedi.

'DAVUD KORİDORU' NEDİR?

Arz-ı Mev'ud için büyük planlar yapan soykırımcı İsrail'in bir diğer planı da Davud Koridoru. ABD'nin bölgedeki B planı olarak da bilinen bu koridor, sözde Kürdistan'ı denize çıkarmayı hedefliyor.

Bakan Fidan'dan net mesaj: Her türlü oyunu bozacağız

Yolu Türkiye açtı! Alman ve Fransız Bakanların Şam ziyaretinin perde arkası

"Namaz kılmaya bekliyoruz"