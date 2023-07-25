Canlı yayında küstah çıkış: Türkiye ile savaşa girmeye hazırız

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına onay vermesini hazmedemeyen bazı Rus analistler Türkiye karşıtı savaş çığırtkanlığına girişti.

Rusya'da bir televizyon programına katılan isimlerden biri Türk-Rus dostluğunu hedef aldı.



CANLI YAYINDA KÜSTAH ÇAĞRI: TÜRKİYE İLE SAVAŞA GİRMEYE HAZIRIZ

"Türkiye ile savaşa girmeye hazırız" gibi küstah ifadeler kullanan katılımcı, Rusya'nın Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile askeri çatışmaya girmesi gerektiğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Kremlin'deki yöneticilerinin örgüt üyelerin kendi Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarından (GSYİH) yıllık olarak NATO'ya yaptıkları savunma bütçesi katkılarını yüzde 2'den daha fazla yapma taahhütlerini yerine getirmesi ve ve Ukrayna'nın birliğe kabulü noktasında yapılan açıklamalara sessiz kaldıklarını ileri sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin başlıca nedenlerinden birinin NATO'nun genişlemesi olduğunu belirten sözde uzman, Finlandiya ve İsveç'in bloğa katıldığında, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşından öncekinden daha büyük olacağını söyledi.

İSVEÇ KARARININ ARDINDAN RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA: TÜRKİYE'NİN NATO'YA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR



Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var" diyerek bu konuda yanılgı içerisinde olmadıklarını söylemişti.