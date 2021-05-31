Canlı yayında seslendi: Bu, hesaba katmadıkları yeni bir denklem

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:25

Lübnan'da yüzlerce Filistinli mülteci, Gazze Şeridi'nin İsrail'in son saldırıları karşısında elde ettiği başarıyı kutladı.

Ülkede Hamas tarafından Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda "Filistin direniyor ve zafer kazanıyor" sloganıyla düzenlenen kutlamaya katılanlar, Hamas flamaları ve direniş güçlerini destekleyen ibarelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Kutlamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye canlı yayın aracılığıyla Ayn el-Hilve başta olmak üzere Lübnan'daki tüm mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere hitap etti.

Kudüs'ün Kılıcı operasyonunun angajman kurallarının belirlenmesi gibi ilerlemeler kaydedilmesini sağladığını ifade eden Heniyye, "Bu, işgalcilerle çatışmanın kurallarında hesaba katmadıkları yeni bir denklem. Onlar toprağı ve halkı istedikleri gibi ayırmaya, bölmeye muktedir olduklarına inanıyordu." dedi.

Heniyye, Kudüs'ün Kılıcı operasyonunun bu inancı kırdığını, tüm Filistin coğrafyasını "füzelerinin ışıkları ve devriminin ateşi için bir merkez" haline getirdiğini aktardı.

Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi de Filistin'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki halkların birlikte hareket etmesi sonucu zafer kazandığına dikkati çekti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

HAMAS, KURULACAK HİÇBİR İSRAİL HÜKÜMETİNİN "İŞGALCİYLE ÇATIŞMANIN DOĞASINI DEĞİŞTİRMEYECEĞİ" GÖRÜŞÜNDE

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yönetiminde olmayan yeni bir hükümet kurulsa bile, bunun Filistinliler ile İsrailliler arasındaki çatışmanın doğasını değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, "İsrail'in içindeki herhangi bir değişken için bahse girilmez; hepsi (İsrailli politikacılar) Filistinlilerin hakları pahasına temel atmayı hedefleyen işgalci siyonist projenin ürünüdür." ifadesini kullandı.

Berhum, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin, "direnilmesi gereken işgalci bir oluşum olduğu düşünüldüğünde, bu işgalciyle çatışmanın doğasını değiştirmeyeceği" mesajı verdi.

Yeni bir hükümet kurulmasının, işgalciler hezimete uğratılana kadar Filistin halkının mücadelesini etkilemeyeceğini vurgulayan Berhum, Hamas'ın "haklarını savunmak, işgalcilerin tüm planlarına karşı koymak için meşru bir hak olarak Filistin halkının iradesine, haklı davasına ve direnişine dayandığını" kaydetti.

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloka katılacağını duyurmuştu.

Koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek.

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

GAZZE'DEN İSRAİL'İN GÜNEYİNDEKİ YERLEŞİM BİRİMİNE GİREN BİR FİLİSTİNLİYE ATEŞ AÇILDI

Gazze sınırından İsrail'in güneyindeki bir Yahudi yerleşim birimine girdiği gerekçesiyle bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sdei Avraham yerleşim biriminde bir güvenlik görevlisinin, yerleşim birimine giren Filistinliye ateş açtığı ifade edildi.

Filistinlinin bıçak taşıdığı ileri sürülen açıklamada, bölgede arama-tarama çalışması yürütüldüğü ve olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlerde ise söz konusu Filistinlinin İsrail tarafına geçerek bir Yahudi'yi bıçakladığı, sonrasında ise vurulduğu bilgisine yer verildi.

Vurulan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken Filistin tarafından da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.