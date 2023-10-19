Canlı yayında sıcak anlar... 24 TV ekibinin yakınına roket atıldı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 13. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, Sderot'tan gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

"ÖNCE SİREN SESLERİNİ ARDINDAN PATLAMA SESLERİNİ DUYDUK"



Sıcak noktada yaşananları aktaran Ayçiçek, "Önce siren seslerini ardından da roket patlama seslerini duyduk." ifadelerini kullandı. Sdreot'un tahliye edilmiş bir şehir olduğunu belirten Ayçiçek, Demir Kubbe'nin roketin nereye düşeceğini hesapladığını ve eğer boş bir araziye düşecekse o roketi imha etmek için roketlerini ateşlemediğini söyledi.

İSRAİL GAZZE SINIRINA ÖLÜM YAĞDIRIYOR



Hamas ve İsrail'den karşılıklı atış yapıldığını söyleyen Ayçiçek, sivillerin kuzeyden güneye gitmesinin istendiğini ancak güneyde de yoğun bombardımanın devam ettiğini aktardı.

"KARA HAREKATININ BAŞLANGIÇ NOKTASI SDEROT VE AŞKELON OLACAK"

Gazze'ye kara harekatının başlayıp başlamayacağı merak konusuyken, Hamas güçlerinin yoğun olarak Sderot ve Aşkelon'a roket atışlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Ayçiçek, "Gazze'ye yapılması beklenen kara harekatının başlangıç noktası Sderot ve Aşkelon olacak." dedi.

"KARA HAREKATI İÇİN HAZIROLDA BEKLİYORLAR"



Ayçiçek, artık hazırlık tamamlandığını, her bir tankın Gazze Şeridi'ne konuşlandırıldığını ve kara harekatı için hazırolda beklediklerini söyledi.