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Dünya

Canlı yayını basmışlardı! Silahlı saldırganlar savcı karşısında

Ekvador'da canlı yayın sırasında stüdyoyu basan silahlı grubun yakalanan üyeleri savcı karşısına çıkartıldı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 02:57 - Güncelleme:
Canlı yayını basmışlardı! Silahlı saldırganlar savcı karşısında
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Ekvador'da, kamuya ait televizyon kanalının stüdyosunu canlı yayın sırasında basan silahlı kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

Güney Amerika ülkesinde, bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti.

'TC Television' isimli, devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı ve saldırılarda 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ekvador polisi, silahlı gruba üye kişileri savcılığa teslim etmeden önce 8'inci bölge komutanlığında ifadelerini aldı.

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