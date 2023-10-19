İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9979
  • EURO
    29,6999
  • ALTIN
    1758.39
  • BIST100
    7819.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çaputova, koalisyon hükûmetinin Çevre Bakanı adayına onay vermedi
Dünya

Çaputova, koalisyon hükûmetinin Çevre Bakanı adayına onay vermedi

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico liderliğindeki koalisyon hükûmetinin Çevre Bakanı olarak önerilen Rudolf Huliak'ın adaylığını kabul etmedi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
Çaputova, koalisyon hükûmetinin Çevre Bakanı adayına onay vermedi
ABONE OL

Çaputova, Politico'ya yaptığı açıklamada, "iklim değişikliğini inkar eden birinin, ülkenin bir sonraki Çevre Bakanı olmayacağını" söyledi.

Slovak Ulusal Partisinin (SNS) adayı Huliak'ın adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çaputova, "Uzun süredir iklim değişikliği konusundaki bilimsel fikir birliğini tanımayan ve gerçek bir iklim krizinin var olmadığına inanan bir aday, yasalara göre temel görevi doğayı ve Dünya'nın iklim sistemini korumak olan bir departmanı yönetemez ve temsil edemez." ifadesini kullandı.

Çaputova, Fico'dan yeni bir aday göstermesini isterken SNS'nin bir parti sözcüsü, Slovakya Haber Ajansına (TASR) yaptığı açıklamada, partisinin adayını değiştirmeyeceğini ve Cumhurbaşkanı'nı yetkilerini aşmaması konusunda uyardığını kaydetti.

Söz konusu ret, Fico'nun koalisyon hükûmetini onaylatıp 26-27 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Zirvesi'nde ülkesini Başbakan olarak temsil etmesini zorlaştırabilir.

Ülkede 30 Eylül'de düzenlenen seçimleri ilk sırada tamamlayan SMER Genel Başkanı Fico, 16 Ekim'de, hükûmeti kurmak üzere Liberal Ses Partisi (HLAS) Lideri Peter Pellegrini ve SNS Lideri Andrej Danko ile koalisyon anlaşması imzalamıştı.

SNS listesinden seçilen ancak partinin üyesi olmayan Rudolf Huliak, koalisyon hükumetinde Çevre Bakanlığı görevi için aday gösterilmişti.

  • Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova
  • çevre bakanı
  • Rudolf Huliak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.