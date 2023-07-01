Çaresiz kalan Yunanistan'da gündem yine Türkiye: Müttefikimiz olmalı

Litvanya'nın Vilnius şehrinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin bekleyiş sürüyor. Küresel ölçekte önemli konuların masada olacağı zirve öncesi Yunanistan'da Türkiye ilişkileri yine gündem oldu.
Kritik zirve öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantılar, göç konusunda AB liderlerini hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz haftalarda göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan olan göç sorunu konusunda, Polonya ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle anlaşma sağlanamadı.
MİÇOTAKİS'İN SÖZLERİ ÜLKEDE GÜNDEM OLDU
SUmutla beklenen toplantının çözümsüz kalmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi.
Göç zirvesini, "Polonya ve Macaristan'ın diğer devletlerle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle maalesef herhangi bir sonuca varamadığımız uzun ve zorlu bir toplantıydı" diye tanımlayan Miçotakis, bardağın dolu yarısını görmek istediğini belirterek, göçmen sorununa yardım etmesi için Türkiye'yi işaret etti. Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" sözleriyle umudunu Türkiye'ye bağladığını bildirdi.GÜNDEM TÜRKİYE
Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, "Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse." diye konuştu. Miçotakis'in Türkiye açıklamaları da Yunan basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
ERDOĞAN İLE MİÇOTAKİS GÖRÜŞECEK
The Toc ise "Türkiye ile yeni bir başlangıç" mesajını gündeme taşıdı. İki liderin diplomatik ilişkilerinin olumlu seyrettiğinin altını çizen Toc, göçmen sorununda Türkiye'nin kilit rolüne de vurgu yaptı.