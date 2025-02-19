Çaresiz kaldılar! Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de boyun eğdi

Türkiye'nin kararlı duruşu ve Suriye yeni yönetiminin tüm grupların silah bırakıp Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması kararı sonrası terör örgütü PKK/YPG hizaya geldi.

Suriye yönetiminin Ulusal Diyalog Konferansı sürecinde terör örgütü PKK'nın hiçbir uzantısının yer almayacağını duyurmasıyla terör örgütü köşeye sıkıştı.

SDG elebaşlarından Ebu Ömer el-İdlibi, terör örgütünün sözde güvenlik kurumlarının, Suriye ordusunun yapısına dahil edilmesi kararı alındığını açıkladı. Terör örgütü SDG, Suriye sınırlarında PKK/YPG'ye katılan yabancı teröristlerin de sınır dışına yollanarak tasfiye edileceğini belirtti.

SURİYE YÖNETİMİNDEN PKK'YA VETO

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, konferans sürecine terör örgütü PKK/YPG'nin SDG veya PYD adı altında dahil edilmeyeceğini, sözde siyasi kanat PYD'nin de örgütün diğer uzantıları gibi feshedilmesi gerektiğini söylemişti.

"SDG adı altında hareket eden terör örgütü PKK/YPG'nin sözde siyasi uzantısı olan PYD, konferansa katılacak mı?" sorusuna Dığeym, "Zafer Konferansı'nda Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanlığına atanmasıyla birlikte tüm askeri oluşumların feshedildiği duyuruldu. Bu gruplar Savunma Bakanlığına entegre edilmesi gerektiğinden, hiçbir askeri grup konferansa davet edilmeyecek." yanıtını vermişti.

Askeri örgütlerin dağıtılması meselesinin, aynı zamanda siyasi kanatları da ilgilendirdiğine işaret eden Dığeym, şunları kaydetmişti: Bu bağlamda, SDG hala bir askeri yapı olup, lideri Mazlum Abdi'nin kontrolü altında Suriye'nin bazı bölgelerini yönetmeye devam etmektedir. Mutlak lider gibi hareket edip, Şam yönetiminin yetkisi dışında hareket etmektedir, hala Suriye devletinin bir parçası haline gelmemiştir. Bu nedenle, SDG'nin askeri kanadı gibi siyasi kanadı (PYD) da feshedilmelidir. SDG'nin siyasi ve askeri kanatları birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu için askeri kanadı feshedilirse siyasi kanadı da otomatik olarak feshedilmiş sayılır. Siyasi ve askeri kanat aynı kimliği taşıyor.

"TÜRKİYE'YE TEHDİT OLUŞTURACAK HİÇBİR KONU KABUL EDİLMEYECEK"

Dığeym, "Konferansın ulusal içeriği, herhangi bir ayrılıkçı konuyu reddedecek. Aynı zamanda Suriye'nin komşularına, özellikle de Suriyelilerin her zaman iyilik gördüğü Türkiye'ye tehdit oluşturacak herhangi bir konuyu da kabul etmeyecektir." diye konuşmuştu.

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