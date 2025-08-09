Çaresiz kaldılar: Türkiye'den izin almadan çamaşır bile asamayacağız

Yunanistan'daki muhalif partilerden olan Helenik Çözüm Partisi Başkanı Kyriakos Velopoulos, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Türkiye karşısında pasif kalmasına tepki gösterdi. Miçotakis hükümetinin derhal gitmesi gerektiğini belirten Velopoulos, "Mevcut hükümet olduğu sürece Türkiye Ege Denizi'ne kablo döşememize izin vermeyeceği gibi balkonlarımıza çamaşır asmamızı bile yasaklayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başarılı dış politikası dünya gündeminde sürekli olarak manşetlere taşınırken Yunanistan meclisinde ise tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye-Libya-İtalya'nın İstanbul'da bir araya geldiği Akdeniz Zirvesi Yunan muhalefetinde bardağı taşıran son damla oldu.

Türkiye'nin savunma sanayi ve dış politikadaki bu başarıları karşısında Kiryakos Miçotakis hükümetini pasif kalmakla eleştiren Helenik Çözüm Partisi Başkanı Kyriakos Velopoulos, "Mevcut hükümet olduğu sürece Türkiye Ege Denizi'ne kablo döşememize izin vermeyeceği gibi balkonlarımıza çamaşır asmamızı bile yasaklayacak. Bu mevcut hükümetin derhal gitmesi lazım." ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞBAKAN SAMARAS: BİZİM BAŞBAKAN SADECE YENİ KURALLAR İSTİYOR

Yunanistan eski Başbakanı Antonis Samaras da geçtiğimiz günlerde Miçotakis'in dış politikasını sert sözlerle eleştirmişti. Özellikle Türkiye ile ilişkiler konusunda hükümetin pasif kaldığını savunan Samaras, "Helenizm tüm cephelerde baskı altında, ama biz sessiziz" ifadelerini kullanmıştı.

Samaras ayrıca Miçotakis hükümetinin Almanya ve İtalya ile son dönemde gelişen Türkiye merkezli savunma iş birliklerine karşı sessiz kalmasını eleştirerek, "Almanya, Türkiye ile savunma iş birliğini desteklerken, bizim başbakan sadece 'yeni kurallar' istemekle yetiniyor," diye tepki göstermişti.

İSTANBUL'DA AKDENİZ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Dolmabahçe Çalışama Ofisi'nde ağırladı. Zirve kapsamında ülkeler arası iş birliği ele alındı.

Ayrıca ekonomi, enerji ve petrol sektöründe ortaklıkların güçlendirilmesi, düzensiz göç ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri gibi stratejik konular yine konuşulanlar arasındaydı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Türkiye-İtalya-Libya zirvesi, bölge halklarının çıkarlarına hizmet eden ve uluslararası işbirliğini desteklemeye katkıda bulunan ortak yaklaşımları ilerletmek amacıyla düzenlendi.

Zirvede, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.