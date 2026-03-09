Çark etmesinin nedeni belli oldu! Türkiye bastırdı, Trump geri adım attı

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırıda Kuzey Irak'tan PKK uzantılı ayrılıkçı Kürt grupların ayaklanma çıkarmak için kullanılacağı gündeme geldi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA), koordinesinde silahlandırılan Kürt grupların yanı sıra 2 bin PKK'lının da İran'a geçtiği iddia edildi. Terör örgütü YPG'nin uzantısı PJAK ile Kürt gruplar İran'a karşı kara saldırısında hazır olduklarını duyurdu. Bu gelişmeler üzerine geçtiğimiz günlerde "Kürtler İran'la savaşırsa harika olur" diyen ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında ağız değiştirdi.

'KÜRTLER SAVAŞA GİRMESİN'

Trump, Florida yolunda uçakta gazetecilerin Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı, olurlarsa Suriye ve Irak'ta yaptıkları gibi özerk bir bölge kuracakları endişeleriyle ilgili sorusuna karşılık Kürtlerin İran'a girmesini istemediklerini ifade etti. Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim" dedi. "İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır" cevabını verdi.

TÜRKİYE ETKİLİ OLDU

Trump yönetiminin İran'a yönelik kara harekatında ayrılıkçı Kürt grupları kullanmaktan vazgeçmesinde Türkiye etkin rol üstlendi.

PKK uzantısı grupların ABD ve İsrail güdümünde İran'a girdiği bilgileri üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüm, böyle bir niyetlerinin çabalarının olmadığını söylediler" açıklaması yaptı.

Türkiye, ilk günden itibaren ikili tüm mekanizmaları kullanarak, muhataplarına "PJAK'ın ve Kandil'den olası katılımların hem sayı hem silah olarak İran'da bir etki yaratmaya yeterli olmadığı mesajını iletti. Kürt grupların birleşme çabalarının farklı yapıları ve motivasyonları nedeniyle sürdürülebilir olmadığı, hızlı bir silahlı militan devşirme operasyonu yapılsa bile eline ilk kez silah alanların İran karşısında ölüme gideceği" yönündeki uyarı da etkili oldu. Türkiye hem Suriye tarafındaki Kürt gruplar hem de Irak'taki KDP ve KYB ile temaslarda da bulunarak bu hamlenin sonuçsuz kalacağı uyarısı yaptı.