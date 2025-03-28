Carney: ABD ile eski ilişkimiz sona erdi





CNN'in haberine göre, Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi tehditlerine Kanada'nın vereceği yanıtı görüşmek üzere düzenlenen kabine toplantısının ardından başkent Ottawa'da basına açıklamalarda bulundu.

Carney, iki ülke arasında "temelden farklı bir ilişki" olacağını öngördüğünü vurgulayarak "ABD ile ekonomilerimizin derinleşen entegrasyonuna ve sıkı güvenlik ve askeri işbirliğine dayanan eski ilişkimiz sona erdi." dedi.

"ABD'nin artık güvenilir bir ortak olmadığının açık" olduğu yorumunu yapan Carney, kapsamlı müzakerelerle güvenin yeniden tesis edilebileceğini ancak geriye dönüş olmayacağını kaydetti.

Carney, başbakan olarak yaptığı ilk yurt dışı seyahatine atıfta bulunarak, "Yapılacak daha çok şey var ve bu yüzden Kanada'nın iki uzun soluklu ve güvenilir ortağı, dostu ve müttefiki olan Fransa ve İngiltere'ye gitmeyi seçtim." ifadesini kullandı.

- "ABD'YE OLAN BAĞIMLILIĞIMIZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTMAMIZ GEREKECEK"

Washington tarafından uygulanan gümrük vergilerinin kalıcı olması halinde bu durumun ABD ile güvenlik ve ticaret ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde yeniden müzakere edilmesini gerektireceğini söyleyen Carney, "ABD'ye olan bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmamız gerekecek. Ticari ilişkilerimizi başka yerlere kaydırmamız gerekecek ve daha önce imkansız olduğu düşünülen şeyleri nesiller boyunca görmediğimiz hızlarda yapmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Carney, ABD'nin yaptırımlarını artırması durumunda "misilleme" yapacaklarını ancak şimdiden bunun detaylarını paylaşmasının mantıklı olmadığını aktardı.

Washington'un gümrük tarifeleri stratejisinin otomotiv endüstrisi, kereste, çelik ve alüminyum, yarı iletkenler ve eczacılık ürünleri olmak üzere beş kilit sektöre odaklandığını kaydeden Carney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir hafta içinde çok daha fazla şey öğreneceğiz ve o zaman yanıt vereceğiz. Güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. İşçilerimizi ve ülkemizi savunmak için her şey masada. Kanada'yı zayıflatmaya, bizi yıpratmaya, Amerika'nın bize sahip olabilmesi için bizi kırmaya yönelik her türlü girişimi reddediyorum. Biz kendi evimizin efendisiyiz."

- ABD İLE KANADA ARASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim." diye konuşmuştu. Beyaz Saray ise bunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney de 26 Mart'ta Trump'ın tarifeleriyle başlattığı "ticaret savaşının" ABD'li ve Kanadalı tüketicilerle çalışanlara zarar verdiğini savunmuştu.