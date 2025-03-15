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Dünya

Carney: Hiçbir zaman ABD'nin bir parçası olmayacağız

Kanada'nın yeni başbakanı olan Mark Carney, 'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız' açıklamasında bulundu.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 08:48 - Güncelleme:
Carney: Hiçbir zaman ABD'nin bir parçası olmayacağız
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Justin Trudeau'nun görevinden istifa etmesi sonrasında Kanada'nın yeni başbakanı olan Mark Carney, yemin ederek göreve başlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sorulan bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma" önerisini değerlendiren Carney, "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız" ifadelerini kullandı. ABD ve Kanada arasında büyük farklar olduğunu vurgulayan Carney "Az önce yaptığımız törene bakın. Amerika'da böyle bir tören olmazdı. Arkamdaki kabineye bakın. Amerika'da böyle bir kabine olmazdı. Amerika'da böyle bir kabine yok. Biz temelde çok farklı bir ülkeyiz" şeklinde konuştu. "Amerika, Kanada değil" diyen Carney, hükümette görevli bakanların da kendisiyle hem fikir olduğunu vurgulayarak "Şahsen ben nettim. Arkamdaki bakanlar da kendilerine sorulduğunda asla ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağımızı açıkça belirttiler" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN TRUMP İLE ORTAK DENEYİMLERE SAHİBİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasının ekonomik açıdan daha iyi olacağı" şeklindeki sözleri hatırlatılan Carney, "Çılgınca. Çok basit. Söyleyebileceğiniz tek şey bu" yorumunu yaptı. Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump ile iletişim kurmayı dört gözle beklediğini belirten Carney, "Başkan Trump ve ben bazı ortak deneyimlere sahibiz. Özel sektörde bulundum, gayrimenkul sektöründe çalıştım, büyük işler yaptım. G20 ve G7'deki ilk başkanlığı sırasında onunla birlikte çalıştım. Başarmak istediği şeye saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gidip gitmeyeceği sorulan Carney, "Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi planlamıyorum. Başkan Trump ile uygun zamanda konuşmayı dört gözle bekliyorum" yanıtını verdi.

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