Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

star.com.tr 21 Mart 2020 Cumartesi 11:59 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:21

ABD'li bazı kaynaklar, Newsweek dergisine Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynaklara göre, İran İslam Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin suikastı öylesine gizli yapıldı ki, ABD ordusunun Ulusal Teknik Araçlar (NTM) olarak adlandırılan casus uydularından bile gizlendi.

Kaynaklardan biri açıklamasında, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na doğru ilerlerken MQ-9 Reaper'ın GPS izi olmadığını ve dost uçakları tanımlamakla kullanılan radar sistemlerinde yönelik görülmediğini iddia etti.

Öte yandan, ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski müdür yardımcılarından olan Douglas Wise tarafından Newsweek'e yaptığı açıklamada, 'Yüksek derecede önemli olan bu askeri harekat, kesinlikle çok az insan tarafından biliniyordu.' dedi.

Wise, Irak'taki operasyondan dört ya da en fazla beş kişinin haberdar olduğunu, çünkü bilginin bir kez sızması halinde bir daha böyle bir şans bulamayacaklarını söyledi. Wise, operasyonda CIA'in rol aldığını ve Pentagon tarafından yürütüldüğünü iddia etti.

Dergiye konuşan bir diğer isim, ABD Donanmasından emekli bir Albay olan James G. Zumwalt, CIA ve Savunma Bakanlığının bir bulmacanın parçalarını birleştirme görevi için belirli sorumlulukları yerine getirerek çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Zumwalt açıklamasında, 'Benim düşünceme göre, operasyonun başarısı için gerçek tehlike sol elin sağ elin ne yaptığını bilmesi. Yalnızca bilmesi gerekenler biliyordu, bilgiyi sınırlamak zorunluydu' ifadelerini kullandı.

Dergiye göre, CIA bu konuda yorum yapmayı reddetti, ancak Pentagon Newsweek'in yorum talebine henüz cevap vermedi.

SÜLEYMANİ SUİKASTI

3 Ocak 2020'de, Bağdat Havalimanı yakınlarındaki bir araçta bulunan İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani ve İran destekli Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ABD Başkanı Donald Trump'ın 'emrimle yapıldı' dediği İHA saldırısında öldürüldü.

Washington, her iki hedefin de Aralık ayı sonlarında Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir saldırıda parmağı olduğunu, ABD'nin bölgedeki varlıklarını hedef alacaklar yeni planlar yaptıklarını ileri sürdü.

Süleymani suikastı, Tahran ve Washington arasındaki gerilimleri had safhaya çıkardı. İran, intikam yeminlerinin ardından ABD birliklerini barındıran iki Irak askeri üssüne füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, ABD askerlerinin sadece beyin travması geçirdiği söylendi.

İran destekli Şii grupların Irak'taki El Taci askeri üssüne düzenlediği roketli saldırıda 2 ABD askeri ve 1 İngiliz görevli öldü.

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