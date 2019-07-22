29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6728
  • 6,3695
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çarpıcı açıklama: Bolton, Trump'ı ikna edemedi, intikam almak istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını iddia etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ı "Yüzyılın Savaşı" konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini belirtti.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yanlış yapmayın. Donald Trump'ı Yüzyılın Savaşı'nı başlatması konusunda kandıramayan ve B Takımı'nın çökmesinden rahatsız olan John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor. Böyle bir adımı ancak ihtiyat ve sağduyu önler."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

Öykü Arin´in annesinden duygulandıran paylaşım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütünde büyük panik! Mehmetçik ‘vur’ emrini bekliyor

Terör örgütünde büyük panik! Mehmetçik ‘vur’ emrini bekliyor

Genel Kurul’da yoğun çalışma

Genel Kurul’da yoğun çalışma

Beşiktaş’a stoperde 3 aday

Beşiktaş’a stoperde 3 aday

Doğru CEO’yu seçmek verimi yüzde 30 artırıyor 

Doğru CEO’yu seçmek verimi yüzde 30 artırıyor 

AB'ye Türkiye uyarısı: Konu dışı kalacaksınız

AB'ye Türkiye uyarısı: Konu dışı kalacaksınız

ABD heyeti ‘güvenli bölge’ için Türkiye'de

ABD heyeti ‘güvenli bölge’ için Türkiye'de

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: O güne dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: O güne dikkat!
 

POPÜLER HABERLER

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA