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Dünya

Çarpıcı anket! Kritik eyaletlerde Harris, Trump'ın hemen arkasında

ABD'de yapılan bir ankete göre, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu kritik önemdeki 'salıncak eyaletlerin' (swing states) birçoğunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, az farkla Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın gerisinde görünüyor.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 12:53 - Güncelleme:
Çarpıcı anket! Kritik eyaletlerde Harris, Trump'ın hemen arkasında
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The Hill gazetesi ve Emerson College tarafından Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin eyaletlerinde 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerine ilişkin yaptırılan anketin sonuçları paylaşıldı.

Harris anketlerin yapıldığı beş "salıncak eyaletin" dördünde Trump'ın hemen gerisinden geliyor. Bir eyalette ise iki isim eşit durumda görünüyor.

Ankette, Trump 5 puan ile Harris'e en büyük farkı Arizona'da atarken, Georgia ve Pensilvanya'da 2'şer, Michigan'da 1 puan ile Harris'in az farkla önünde ilerliyor. Wisconsin eyaletinde ise yüzde 47 ile Trump ile Harris yarışı eşit götürüyor.

Temmuz başında yapılan anketlere kıyasla Harris'in Georgia'da 5, Arizona ve Wisconsin'de 4, Michigan ve Pensilvanya'da ise 3 puanla adaylıktan çekilen Biden'a fark attığı görülüyor.

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

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