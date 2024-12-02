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Dünya

Çarpıcı anket: Yahudi gençlerin yüzde 32'si Hamas'a sempati duyuyor

İsrail merkezli kuruluşun anketine göre, yurt dışında yaşayan Yahudi gençlerin yüzde 32'si Hamas'a sempati duyuyor.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
Çarpıcı anket: Yahudi gençlerin yüzde 32'si Hamas'a sempati duyuyor
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"Mosaic United" kuruluşunun İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı için yaptığı anket İsrail medyasında yayımlandı.

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Yapılan ankete göre, İsrail dışında yaşayan Yahudi gençlerin yüzde 36'sı İsrail ordusunun Gazze'de soykırım suçu işlediğine inandıklarını, Yahudi gençlerin yüzde 32'si de Hamas'a sempati duyduklarını belirtti.

YAHUDİ GENÇLERİN ARASINDA CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Anket aynı zamanda Gazze'deki savaş ve Hamas'la ilgili konularda ABD'de yaşayan Yahudi gençler ile diğer ülkelerde yaşayan Yahudi gençlerin arasında ciddi görüş ayrılığı olduğunu ortaya koydu.

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ABD'de yaşayan Yahudi gençlerin yüzde 37'sinin Hamas'a sempati duyduğuna işaret edilen ankette, bu oranın diğer ülkelerde yaşayan Yahudi gençlerde yüzde 7 olduğuna yer verildi.

İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLEDİ

Ankete göre, ABD'deki Yahudi gençlerin yüzde 42'si İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine inandıklarını ifade ederken, diğer ülkelerde yaşayan Yahudi gençlerin yüzde 9'u Gazze'de soykırım suçu işlendiğine inandıklarını belirtti.

Yaklaşık 6,3 milyonu ABD'de olmak üzere İsrail dışında 8,5 milyon Yahudi'nin yaşadığı belirtiliyor.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 466 Filistinli öldü, 105 bin 358 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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