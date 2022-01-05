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Dünya

Çarpıcı araştırma! Hafif geçirenlerde bile hasar bırakıyor

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 21:51 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:51
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Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.

Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.

Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

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