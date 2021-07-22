Çarpıcı araştırma: Geçişleri sağlayan uluslararası bir ağ var

star.com.tr 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:38 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:39

İngiltere, sığınmacıların Fransa'daki sınırı geçmelerini ve yasadışı yollardan İngiltere'ye gitmelerini engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu haftanın başlarında, 2021'de İngiltere'ye tekneyle gelen göçmenlerin sayısı, geçen yılın toplamını geçerek 8 bin 500'e ulaştı.



Daily Mail'de yer alan bir dosya haberde, özellikle suç şebekelerinin, göçmenleri şişme botlarla İngiltere'ye nasıl taşıdığını yazdı. Haberde, GPS sinyalleriyle botlara binilecek ve inilecek yerlerin belirlendiği, kaçak göçmenleri taşıyanların sıradan amatörler değil, uluslararası suç şebekeleri olduğu belirtiliyor.

İsmi açıklanmayan bir istihbarat kaynağının ifadelerine yer verilen haberde, 'sığınmacıların 'Fransız sahillerindeki bir hipermarketten tuhaf bir tekne alıp sahillerden kendi başlarına denize açıldıklarını' düşünmenin saflık olacağı belirtildi.

Kaynak, "Gerçek farklı. Uluslararası organize suçla devasa ölçekte mücadele ediyoruz. En tepedeki patronlar çok dilli, son derece zeki, sofistike adamlar. Göçmenleri pek umursamıyorlar, sadece para istiyorlar. Bu tacirlerin iş modelini bozmak için çabalıyoruz. Bu şebekeler, kazanan bir ordunun süper verimliliğiyle cep telefonları ve internet üzerinden ustaca yönetiliyor." dedi.

KANALI GEÇMEYİ BEKLEYEN KÜRTLERİ AĞA ÇEKİYORLAR

İsmi açıklanmayan bir diğer kaynak, Avrupa üzerinden İngiltere'ye giden müthiş sayıda göçmen olduğunu belirtti. Kaynağa göre bu göçmenlerin birçoğu gerçekten daha iyi bir yaşam istiyor. Diğerleri ise "gerçek kimliklerini gizleyen ve İngiltere'nin güvenliği için tehlike oluşturabilecek kişiler.

Yine isminin açıklanmaması şartıyla Daily Mail'e konuşan bir diğer kaynak, insan ticareti ağının dokunaçlarının "İran ve Irak'tan Türkiye'ye, Avrupa ve İngiltere'ye uzandığını" söyledi.

Kanal tekne operasyonlarını yöneten çetelerin, "çoğunlukla Iraklı ve İranlı" olduğunu iddia eden kaynak, bazılarının "çifte uyruklu oldukları ve Erbil ve Sardaşt'tan Hollanda, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki güzel evlerine düzenli olarak gelip gittiklerini söyledi.

Kaynak, "Bu ağlarda daha aşağıda olanlar, Avrupa'ya yerleşmiş veya Fransa'da beklerken, çetelere çekilen, genellikle beş parasız, Kanalı geçmeyi uman Kürtlerdir.' ifadelerini kullandı.

Daily Mail'e göre, kanal yolculuklar için İran, Irak ve Türkiye bağlantıları olan çeteler kaçakçılığı, Dunkirk'te, bir kafede konuşuyor.

Gazete, Dunkirk kafesini, "her gece askeri hassasiyetle Dover'a ve güney sahilimiz boyunca göçmen gemilerini gönderen suçlularla bağlantılı uluslararası bir merkez" olarak nitelendirdi.

KİŞİ BAŞI 8.200 DOLAR

Bu arada İngiliz polis kaynakları Daily Mail'le, çetelerin kanal geçişi için kişi başı 6.000 sterlin (8.230 dolar) aldığını ve insan tacirlerinin son altı ayda yaklaşık 55 milyon sterlin (75 milyon dolar) elde ettiği bilgisini paylaştı.

Kaynakların açıklamasında, "Şehirlerimizin sokaklarına satılan kokain, yasadışı silahlar, finanasl olarak insan kaçakçılığının yanında çocuk oyuncağı." ifadelerine yer verildi.

Daily Mail tarafından yürütülen araştırma, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in 'Vatandaşlık ve Sınırlar Yasasını' övmesinin ardından geldi.

Salı günü Avam Kamarası'nda ikinci oturuma geçen yasa, Sınır Kuvvetleri görevlilerinin Fransa'dan Kanalı geçmeye çalışan göçmen teknelerini geri çevirmelerine ve "gerekirse makul güç" kullanmalarına izin verecek.

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