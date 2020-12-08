Çarpıcı iddia: ABD ve İsrail uzaylılarla irtibata geçti, anlaşma yaptı! Dünya bu gerçeğe hazır değil

star.com.tr 08 Aralık 2020 Salı 14:35 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 14:36

Yaklaşık otuz yıl İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı uzay birimine başkanlık eden 87 yaşındaki emekli general Haim Eshed, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı bir röportajda, herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Eshed'e göre, galaksiyi kapsayan bir uzaylı ittifakı var ve bu ittifakla iletişime geçildi.

Eshed Cumartesi günü gazeteye verdiği demeçte, " UFO'lar burada olduklarının duyulmasını istemedi. Çünkü insanlık henüz hazır değil.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, açıklamaya yakın olduğunu belirten Eshed, 'Ancak, Uzaylılar Federasyon'u, 'Bekleyin, önce ruhlar sakinleşsin.' dedi. Kitlesel histeriye sahip olmamızı istemiyorlar." iddiasında bulundu.

Önce aklı başında ve anlayışlı olmamızı istiyorlar. İnsanlığın gelişip uzay ve uzay gemilerinin ne olduğunu anlayacağımız bir aşamaya gelmesini bugüne kadar beklediler.

ABD İLE ANLAŞMAYA VARDILAR

Dünya dışı varlıkların uyardığı sözde "kitlesel histeriyi" önlemek için neyin değiştiği tam olarak bilinmese de, görünüşe göre Eshed bir şeyleri açıklamanın zamanının geldiğine inanıyor.

Eshed'in iddiasına göre uzaylılarla sadece irtibata geçilmedi, "Mars'ın derinliklerinde bir yer altı üssünü" korumak için bir anlaşmaya varıldı.

Eshed, sözde gezegenler arası anlaşmanın şartları veya içeriği hakkında bir şey söylemese de, burada deneyler yapılacağını ileri sürdü.

Eshed, uzaylıların yalnızca araştırma yaptıklarını ve evrenin kurallarını anlama arayışlarında insanlığı insanlığın yanında olduklarını belirterek, 'En azından şimdilik korkacak bir şey yok.' dedi.

Eshed, delil olmaksızın sunduğu iddialarının tuhaf görünebileceğini kabul etti, ancak insanlığın yavaş yavaş bunları doğru olarak kabul edeceğine ve bazılarının zaten ışığı görmüş olabileceğine inandığını söyledi.

Beş yıl önce bugün söylediklerimi söylesem, hastaneye kaldırılırdım. Bugüne kadar akademide bunları paylaşmak istediğim her yerde, 'adam aklını kaçırmış' dediler."

Bugün zaten durum farklı diye konuşuyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım, yurt dışındaki üniversitelerde saygı görüyorum ve zaman değişiyor.

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