Çarpıcı iddia: Ajanları savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı

İstihbarat kaynakları ile görüşen Russian Today'de (RT) yer alan bir habere göre, Ukrayna casusları Rus uçaklarını kaçırmaya çalıştı.



Rus istihbaratı, Kiev casuslarının birkaç askeri jeti kaçırmaya yönelik bir planını engellediğini söyledi. Ukraynalılar tarafından hedef alındığı söylenen bir istihbarat yetkilisi ve bir pilot, operasyonun detaylarını RT ile paylaştı.

Yetkililer, Ukrayna'daki savaşın başlarında, Rus teçhizatı ile birlikte kaçan askerlere ödül vereceğini duyurmuştu. Ödülün, teçhizata göre değişeceği belirtilirken, jet ya da helikopter getirenlere 1 milyon dolar ödül verileceği belirtilmişti.

Rus istihbaratına göre bu plan tutmayınca, Ukrayna güvenlik servisi, Rus askerlerini - özellikle pilotları - doğrudan hedef aldı. Rus Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir yetkili, RT'den Maria Finoshina'ya verdiği demeçte, görünüşe göre pilotları internette bıraktıkları dijital iz aracılığıyla izleyip teşhis ettiler. Kaynağa göre Kiev, Rus Su-34 avcı-bombardıman uçakları ve Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarıyla özellikle ilgileniyor gibi görünüyordu.

UÇAK ÇALANA 1 MİLYON DOLAR

Komploda hedeflenen bir Su-34 pilotu RT'ye, savaş uçaklarını çalmak ve Kiev'e kaçmak için 1 milyon dolar vaadinin bir şaka olduğuna inanarak başlangıçta Ukraynalı casuslarla konuşmak konusunda isteksiz olduğunu söyledi. Muhataplarının teklif konusunda ciddi olduğunu fark ettikten sonra, konuşmaları takip eden Rus istihbaratına haber verdi.

Pilot, "Başlangıçta tabii ki şaka olarak algıladım, ancak bir süre konuştuktan sonra Ukrayna istihbarat servisinin temsilcileri ve Batılı ortaklarıyla konuştuğumu anladım. Ayrıca Avrupa devletlerinin pasaportlarını alacaktım ve yurt dışında rahat bir yaşam vadedildi." dedi.

Ruslara göre, Ukrayna istihbaratının temas kurdukları Rus pilotların ihanet etmeye ve kendi savaş uçaklarını kaçırmaya hazır olduğuna inanıyor ve teknik detayları tartışmak için Ukraynalı bir pilotla temasa geçiyorlar.

İKNA OLMAK İÇİN GÖRÜNTÜ İSTEDİLER

Ukrayna istihbaratı pilotların uçak kaçırma olayını gerçekten gerçekleştirebileceklerini ve belirli savaş uçaklarına erişimleri olduğunu kanıtlamaları için, pilotlardan video kanıtı talep etti. Pilotlara video başına 4.000 ila 7.000 dolar arasında ödeme yapıldı.

Rusya ve Batı arasındaki işlemler yaptırımlar nedeniyle sekteye uğradığı için, pilotlara ayrıntılı bir kurye ağı aracılığıyla nakit olarak ödeme yapılacaktı. FSB, parayı teslim etmesi için kuryeleri tuttuğu iddia edilen adamı gözaltına aldı ve şüpheli oldukça beklenmedik bir açıklama yaptı.

ÇARPICI İDDİA: EMRİ ONDAN ALDIM

Aracı, doğrudan Bulgar gazeteci ve Temmuz ayının başlarında Rusya'da 'istenmeyen' olarak etiketlenen ABD hükümeti tarafından finanse edilen tartışmalı bir örgüt olan 'Bellingcat'in 'Rusya müfettişi' olan Christo Grozev'den emir aldığını iddia etti. Moskova, Batı istihbarat teşkilatlarıyla yakın bağlarını öne sürerek grubun faaliyetlerini defalarca sorguladı.

Şüpheli, "Grozev... aslında bana hiçbir şey açıklamadı, sadece parayı trenle teslim edecek kuryenin adını söyledi." dedi.

Grozev'e yönelik suçlama, Rus istihbaratının 'Batı destekliyor' iddiasını destekleyen tek neden değil. Pilotlarla yapılan görüşmeler sırasında, Ukrayna istihbaratının 'sığınmacılar' adı altında pilotların eşleri için AB ülkelerine (bir Slovakya ve bir Rumen) iki meşru pasaport aldığı ileri sürülüyor.

RT'ye konuşan bir FSB yetkilisi, "Açıkçası, operasyonun kendisi Batılı ve başta İngiliz istihbarat servislerinin desteğiyle gerçekleştirildi. Grozev'in dahil olduğunu ve MI6'yı sadece bu açıklamalardan değil, Ukrayna istihbaratının yakın zamanda yabancı casuslarla olan bağlarını saklamaya çalışmasında da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER MÜRETTEBATA İLAÇ VERİN

İddiaya göre planı karmaşıklaştıran diğer bir unsur, iltica edecek pilotların bir şekilde diğer mürettebat üyeleriyle uğraşmaları gerekmesiydi. Su-34'ün iki mürettebatı varken, Tu-22M3'ün dört mürettebatı var.

Ukrayna istihbaratının Rus pilotların arkadaşlarına yüksek tansiyon ve diğer rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan Clophelin (Klonidin) ilaç vermelerini önerdiği ileri sürüldü.

Bununla birlikte, yüksek dozlarda, güçlü bir yatıştırıcı etkiye sahip olan ilaç, soygun yapmak isteyenlerin kullandığı popüler bir ilaç. Çok yüksek dozlar, öldürücü olabilir.

FSB, bu ilaçtan Rusya'da pek bulunmadığını ve daha sonra ilacın bir zulasını tespit edildiğini ileri sürüyor.

Bir pilot, "Pilot olarak yardımcı pilotumu bayıltmam istendi ve sonrasında hayati tehlikesi olup olmayacağı hakkında bir bilgi verilmedi." ifadelerini kullandı.

FSB'ye göre, Ukrayna tarafı ihanet edecek mürettebatın güvende olacağı ve daha sonra savaş esiri olarak takas konusunda ısrar edecekti

Star Gazetesi