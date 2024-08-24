Çarpıcı iddia: Biden, barış anlaşmasını engelledi

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bağımsız başkan adayı Kennedy, Phoenix'te düzenlediği basın toplantısında yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek olacağını duyurdu. Yaptığı konuşmada, neden Trump'ı destekleyeceğini anlatan Kennedy, özellikle Ukrayna savaşındaki politikası nedeniyle Biden yönetimine yüklendi.

Kennedy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'nin "kışkırttığını" savunarak, "Putin'in Ukrayna'yı işgalini mazur göstermiyorum, başka seçenekleri vardı. Ancak Amerikan medyası, bizim iki nükleer silah anlaşmasından tek taraflı olarak çekildiğimizi ve Romanya'ya nükleer füze sistemleri koyduğumuzu Amerikan halkına pek anlatmıyor." dedi.

Ukrayna'daki savaşın 2014'te başladığını anlatan Kennedy, o dönemde ABD'nin, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirerek batıya yakın bir ismi iktidara getirdiğini ve akabinde etnik Ruslara karşı kanlı operasyonların yaşandığını belirtti.

ABD'nin 2019 yılında Minsk Anlaşmasından ayrıldığını kaydeden Kennedy, "Nisan 2022'de Biden, (dönemin İngiltere Başbakanı) Boris Johnson'ı, Zelenskiy'yi Rusya ile zaten imzalamış olduğu bir barış anlaşmasını yırtıp atmaya zorlamak için gönderdi. O barış anlaşması bölgeye barış getirebilirdi. Başkan Biden aslında o amacını ifade etti ve savaşın amacı (Rusya'da) rejim değişikliğidir dedi." şeklinde konuştu.

Ukrayna savaşının kamuoyuna açıklanan amaçlarının ABD ulusal çıkarlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını da vurgulayan Kennedy, "Ukrayna bu savaşta batının kurbanıdır." dedi.

ABD'nin özellikle Ukrayna savaşı gibi "sonsuz savaşlara" girmesine şiddetle karşı olduğunu vurgulayan Kennedy, Trump'ın bu savaşı bitirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Trump göreve gelir gelmez savaşı bitirmek için Putin ile müzakereleri yeniden başlatacağını söylüyor, sadece bu bile onun kampanyasına destek vermemi meşrulaştırmaya yeter." dedi.

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