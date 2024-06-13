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Dünya

Çarpıcı iddia! Hamas'tan ''Türkiye'' talebi

Hamas'ın ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 07:17 - Güncelleme:
Çarpıcı iddia! Hamas'tan ''Türkiye'' talebi
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İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın İsrail ile yapılacak olan ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın İsrail ile yapılacak olan ateşkes teklifine verdiği cevapta talep ettiği değişikliklere yer verildi. Haberlerde, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi.

Hem ABD hem de İsrail tarafından bu talebin reddedildiği ifade edilen haberlerde, bu talebin, İsrail tarafından geçen ay sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes teklifinde Hamas tarafından yapılan birkaç değişiklikten biri olduğu aktarıldı.

Haberlerde, ayrıca Hamas'ın talepleri arasında kalıcı ateşkes için güncellenmiş bir zaman çizelgesi ve İsrail askerlerinin Refah ve Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nden çekilmesinin yer aldığı belirtildi.

  • Hamas
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