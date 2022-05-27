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Dünya

Çarpıcı iddia: İran rüşvet teklif etti

Instagram moderatörleri, İran istihbarat yetkililerinin bazı gazeteci ve aktivistlerin hesaplarını kaldırmaları için kendilerine rüşvet teklif ettiğini öne sürdü.

AA27 Mayıs 2022 Cuma 12:21 - Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, eski bir Instagram moderatörü, "Bir hesabı silmem için bana 5 bin ile 10 bin avro para teklifinde bulundular." dedi.

Eski Instagram moderatörünün yanı sıra şu an hala şirket için çalışan bir moderatör de bazı İranlı meslektaşlarını gönderileri incelerken "rejim yanlısı" olmakla suçladı.

İddialar arasında İran'daki protestolarla ilgili içeriklerin kaldırılması da yer aldı.

- SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Instagram'ın sahibi Meta ve içerik denetleyicisi üçüncü taraf şirketi Telus International, iddiaların geçerliliği olmadığını söyledi.

Telus International'dan yapılan açıklamada, iddiaların yanlış olduğuna inanıldığı ancak konunun ciddiye alıp soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "şirketin İran hükümetiyle herhangi bir bağının bulunmadığı ve şimdiye kadar da hiç olmadığı" ifade edildi.

Meta'dan bir şirket yetkilisi ise "Bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt görmüyoruz. İnceleme ekiplerimiz kurallarımızı ihlal eden içerikleri kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu.


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