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Dünya

Çarpıcı iddia! İsrail, Şifa Hastanesi'nde yapay bir sahne mi hazırlıyor?

İsrail ordusunun saldırdığı Şifa Hastanesi'nde yapay bir sahne hazırladığı iddia edildi.

Al Jazeera15 Kasım 2023 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Çarpıcı iddia! İsrail, Şifa Hastanesi'nde yapay bir sahne mi hazırlıyor?
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Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki binaları "gözaltı ve işkence" merkezi haline getirdi. Askerlerin içerde geçirdiği süre, yapay bir sahne için hazırlık iddialarını artırıyor.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Şifa Hastanesi saldırısı ile ilgili açıklama yayınladı.

Saldırıdan bu yana Şifa kompleksinde ara sıra silah sesleri duyulması nedeniyle insanların ölmesinden korkulduğu belirtildi.

"İsrail ordusunun, hastane içindeki sahneyi başka bir tarafın varlığı olmadan kontrol eden tek taraf olması, daha sonra yayınlanacak herhangi bir haber hakkında şüphe uyandırıyor" denildi.

"İsrail'in Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları, bu kadar uzun saatler süren arama ve baskınları gerektirmiyor.

Ordunun kompleksin içinde geçirdiği süre, yapay bir sahne için sahne hazırlandığı endişesini artırıyor."

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